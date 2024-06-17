Ему навсегда будет 35: стало известно о смерти военного из Киевской области Николая Волкова. Фото

В столичной больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области Николай Волков. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"День рождения станет днем скорби… Ушел в вечность наш земляк – 35-летний бучанец Николай Волков", – написал Федорук.

Герой был патриотом, добровольно вставшим в защиту Украины еще в 2014 году. Он участвовал в боях за Дебальцево. Когда в 2022 году страна-агрессор РФ начала полномасштабное вторжение, мужчина снова взял в руки оружие, чтобы защищать наше государство. Его мужество и храбрость помогли освободить родную Бучу от оккупантов.

"С тех пор Николай отдан нес службу в самых горячих точках фронта. Командир пулеметного взвода получил тяжелые ранения под Бахмутом, после чего был направлен на лечение. Умер Николай 12 июня 2024 в Центральном военном госпитале города Киева. Тяжелая грусть охватила мать Светлану, отца Александра и сестру Валерию, потерявших надежное плечо и опору", – добавил Федорук.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 17 июня, в его день рождения. Прийти и отдать честь воину можно будет в 12:00 на Аллее Героев в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прохождения военной службы оборвалась жизнь кадрового военного из Киевщины Виталия Белякова. Как высококвалифицированный специалист, он до последнего дыхания был верен делу, которое делал, и украинскому народу.

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