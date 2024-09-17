Ему навсегда будет 28: на фронте погиб военный из Киевской области Богдан Иванычко. Фото

В Запорожской области во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Богдан Иванычко. Жизнь 28-летнего защитника Украины оборвалась 11 сентября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб наш отважный защитник, настоящий патриот, солдат, пулеметчик механизированного взвода механизированного батальона 28-летний Богдан Иванычко из Борисполя", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в селе Карпатское Львовской области, а затем семья переехала на Полтавщину, где Богдан и получил полное среднее образование. После окончания школы поступил в профессионально-техническое учебное заведение в городе Лубны, где не только успешно овладел профессией столяра, но и встретил будущую жену.

В 2016 году он вместе с женой переехал в Борисполь, где начали строить новую жизнь. Из-за проблем со здоровьем Богдан не проходил срочную военную службу и имел статус "ограниченно подходящий". Когда же началось полномасштабное вторжение РФ на территорию свободной, мирной, независимой Украины, защитник сразу сказал родным, что прятаться не будет и если придет повестка – пойдет в военкомат.

В мае 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, а затем присоединился к Вооруженным Силам Украины. После прохождения учебы и боевого согласования вместе с собратьями отправился на передовую – на Запорожское направление. Во время выполнения одной из боевых задач Богдан получил ранение. И после непродолжительного лечения в местном медицинском пункте вернулся на позиции.

"И уже через несколько дней, 11 сентября 2024 года, во время выполнения боевого задания в Запорожской области жизнь нашего защитника оборвалась", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

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