Был верным сыном Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Кохан. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Сергей Кохан. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"В бою за Украину в Донецкой области погиб 50-летний Сергей Кохан из Борисполя", – говорится в сообщении.
В первые же дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Сергей пришел в военкомат, чтобы встать на защиту Украины. Прошел военно-врачебную комиссию и в марте 2023 года поехал в учебный центр, а затем в составе 67-й отдельной механизированной бригады ДУК отправился на передовую.
"Адские Харьковщина, Донетчина... Как бы трудно ни было, наш Герой ни на секунду не терял веры в победу Украины и был надежной опорой для своих побратимов. 24 июня 2024 года во время выполнения боевого задания на Донетчине жизнь нашего защитника оборвалась", – добавили в горсовете.
Церемония прощания с Героем состоится 1 июля в 10:00 на Кнышовом мемориальном парковом комплексе. Потом его похоронят на Рогозовском кладбище города Борисполь.
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Харькова от полученных ранений скончался военный с Киевщины Сергей Сторож. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.
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