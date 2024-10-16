Был верен присяге: в Киевской области простились с защитником Украины Сергеем Турчином. Фото

В Борисполе в Киевской области похоронили военного, командира учебного механизированного взвода Сергея Турчина. Защитник Украины был дважды ранен, после чего переведен в учебный центр имени князя Ярослава Мудрого, где передавал свой опыт молодым собратьям. К сожалению, его жизнь оборвалась 8 октября – не выдержало сердце.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Снова трагическая весть всколыхнула нашу общину… На щите домой вернулся наш отважный защитник, настоящий патриот, капитан, командир учебного механизированного взвода-преподаватель учебной механизированной роты учебного механизированного батальона 59-летний Сергей Турчин", – говорится в пресс-службе.

Защитник Украины родился 17 августа 1965 года в городе Крестовка Донецкой области. После окончания местной общеобразовательной школы поступил в Донецкий национальный технический университет. Долгое время работал в учреждениях отбывания наказаний. В частности, с 2019 по 2021 год был начальником Бориспольской исправительной колонии №119.

В мае 2022 года, когда уже продолжалось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, воин добровольно пошел в военкомат и присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

Во время адских боев под Бахмутом был дважды ранен и впоследствии был переведен в учебный центр имени князя Ярослава Мудрого ("Десна"). Там он учил и передавал опыт младшим собратьям.

"8 октября 2024 года жизнь нашего Героя оборвалась… не выдержало сердце… В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой потери вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в горсовете.

Похоронили защитника Украины в Борисполе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

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