Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Павла Жалобы. Фото

В Броварах Киевской области в результате полученных травм скончался военный, пулеметчик Павел Жалоба. Сердце украинского воина остановилось 27 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Пополнился небесный строй… Солдат Павел Жалоба, пулеметчик стрелкового взвода стрелковой роты, умер 27 ноября 2024 года в городе Бровары в результате полученных травм. Искренние соболезнования родным и близким Павла Владимировича", – написал Спожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 2 декабря, в 11.00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22 А). Похоронят Героя в 12:00 на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в дом на щите вернулся военный из Борисполя Киевской области Александр Иванковский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 апреля.

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