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Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Павла Жалобы. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
1 минута
2,2 т.
Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Павла Жалобы. Фото

В Броварах Киевской области в результате полученных травм скончался военный, пулеметчик Павел Жалоба. Сердце украинского воина остановилось 27 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Пополнился небесный строй… Солдат Павел Жалоба, пулеметчик стрелкового взвода стрелковой роты, умер 27 ноября 2024 года в городе Бровары в результате полученных травм. Искренние соболезнования родным и близким Павла Владимировича", – написал Спожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 2 декабря, в 11.00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22 А). Похоронят Героя в 12:00 на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Павла Жалобы. Фото

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в дом на щите вернулся военный из Борисполя Киевской области Александр Иванковский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 апреля.

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