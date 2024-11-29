Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевщины Александра Иванковского

Домой на щите вернулся военный из Борисполя Киевской области Александр Иванковский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 апреля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета Бориспольского городского совета.

"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что домой на щите вернулся наш Герой, отважный защитник, настоящий патриот, старший сержант, помощник пулеметчика механизированного отделения 41-летний Александр Иванковский", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 10 января 1983 в Борисполе в многодетной семье. После окончания Бориспольской общеобразовательной школы I-III ступеней №6 (ныне Бориспольский лицей "Лидер") поступил в ГПТУЗ "Бориспольский профессиональный лицей", где овладел профессией маляра-штукатура, плиточника.

Добрый, смелый, ответственный, упорный и трудолюбивый, в свободное время он увлекался кузнечным делом – под искусными руками Александра обычный кусок железа становился произведением искусства.

Проходил срочную военную службу в Государственной пограничной службе Украины, а в 2014 году был мобилизован, где занимался ремонтом военной техники для украинских защитников. После полномасштабного вторжения России в Украину Герой с первых дней присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. В течение длительного времени проходил службу в одной из воинских частей Киевщины, а затем отправился на Донетчину.

"13 апреля 2024 года в бою за нашу Родину на Донетчине жизнь нашего Героя оборвалась… В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой потери вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 ноября.

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