Был командиром взвода беспилотников: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Максимович. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб командир взвода беспилотных авиационных комплексов, военный из Киевской области Юрий Максимович. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Вечная память и слава Герою!

"Еще одна болезненная потеря… Прощаемся с погибшим воином Максимовичем Юрием Витальевичем. Военный был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов", – говорится в сообщении.

Житель Гостомеля защищал свободу и независимость Украины на Донецком направлении, где получил многочисленные осколочные ранения во время боевых действий. Герой погиб 15 апреля 2024 года

Похоронят воина во вторник, 23 апреля в 14:00 на Аллее Героев Гостомельского кладбища.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Владимир Майданов. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания 20 июля 2023 года в районе населенного пункта Угледар погиб военный из Киевской области Александр Заец. У защитника Украины остались отец, жена и дочь.

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