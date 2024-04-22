Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Зайца. Фото

Во время выполнения боевой задачи 20 июля 2023 года в районе населенного пункта Угледар погиб военный из Киевской области Александр Заец. У защитника Украины остались отец, жена и дочь.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Снова горе пришло на Макаровщину... 20 июля 2023 года в районе населенного пункта Угледар в Донецкой области в результате осуществления противником обстрела позиций подразделения по противотанковому ракетному комплексу погиб житель Королевки, старший солдат, механик-водитель 1-й танковой роты танкового батальона Александр Василий Заяц", – написал Токарь.

Защитник Украины родился 14 сентября 1988 года в селе Королевка Макаровщины. В 2015-2016 годах был участником АТО. В 2021 году подписал контракт и пошел на службу в ряды ВСУ.

"Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе отца, жену и дочь Нику. Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Владимир Майданов. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 апреля.

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