Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Майданов. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Владимир Майданов. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Снова горе пришло на Макаровщину... 18 апреля 2024 года в районе населенного пункта Орехов в Запорожье во время выполнения боевого задания по сдерживанию военной агрессии россии погиб житель Карашина, старший солдат, старший водитель Владимир Анатольевич Майданов", – сообщил Токарь.

Герой родился 19 июля 1988 г. в селе Карашин на Макаровщине. В 2022 году встал на защиту Украины. Честно и смело выполнял все боевые задания.

"Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе жену и детей. Вечная память и низкий поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токарь.

Прощание с Героем состоится в воскресенье, 21 апреля. В 11:50 траурный кортеж проследует по ул. Б. Хмельницкого (Макаров). В 12:00 – чин прощания на площади возле памятника Шевченко (Макаров). В 12:20 – траурный кортеж проследует по Макарову (ул. Димитрия Ростовского, Ярослава Мудрога), Фасивочкой, Калиновкой, Юровым, Копиевкой, Красной Слободой. В 13:30 – чин прощания в Свято-Троицкой церкви (Карашин).

Как сообщал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении во время выполнения боевого задания 29 января погиб военный из Киевской области Евгений Хижняк. У защитника Украины остались маленькая дочь, жена, мать и брат.

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