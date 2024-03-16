Был командиром разведывательного взвода: стало известно о смерти военного с Киевщины Владислава Гороховского

В больнице города Днепра от полученных на поле боя ранений скончался военный из Киевской области Владислав Гороховский. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова болью борются сердца... Лейтенант Владислав Гороховский, командир разведывательного взвода механизированного батальона, 7 марта 2024 умер от полученных на поле боя ранений в КНП "Днепровская областная клиническая больница им. Мечникова" города Днепр. Искренние соболезнования родным и близким Владислава Сергеевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 17 марта, в 11.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (Бровары, ул. Героев Украины, 22-А). Похоронят воина на Аллее славы.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Зинченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 марта в Харьковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!