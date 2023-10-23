Был командиром отделения легендарных "Волков Да Винчи": на Киевщине попрощались с военнослужащим Олегом Спасиба

В Обуховском районе Киевской области провели в последний путь украинского военного Олега Спасиба. Командир отделения легендарных "Волков Да Винчи" 67 ОМБр 27 стрелкового батальона 3-й роты погиб 17 октября в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Воин получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания, когда спас жизнь двух побратимов.

"Боль, тоска и скорбь охватили наш город. Обуховская община провела в последний путь светлого человека, чуткого сына, хорошего брата, прекрасного мужа и прекрасного отца, настоящего патриота своей Родины и мужественного воина Спасиба Олега Евгеньевича", – сообщили в пресс-службе.

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Защитник Украины родился 22 октября 1989 в селе Германовка Обуховского района Киевской области. В июне 2007 года закончил обучение в местной школе, после чего получил техническое и высшее образование.

С августа 2017 года Олег работал инспектором КП ОМР "Обуховский городской караул". А в 2019 году он был принят на службу в Государственную уголовно-исполнительную службу Украины Министерства юстиции Украины в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". Во время службы был награжден наградами за добросовестное и качественное исполнение своих служебных обязанностей, а также за мужество, самоотверженность и стремление приумножать свой вклад в развитие ГУИС Украины.

С первого дня полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ, Спасибо, взял в руки оружие и пошел защищать соборность нашей страны. 16 июля 2022 добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Во время службы получил должность командира отделения легендарных "Волков Да Винчи" 67 ОМБр 27 стрелкового батальона 3-й роты. 17 октября во время выполнения боевой задачи он погиб как настоящий герой, и спас жизнь двух побратимов в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области.

"Он ушел из жизни, но в сердцах родных, друзей и знакомых Олег останется мужественным, храбрым, отважным патриотом своей страны. У Олега остался маленький сынок Евгений, жена Анастасия, мама Юлия Васильевна и брат Владислав. Самые искренние слова соболезнования родным и близким погибшего" , – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб украинский военный Александр Омельченко из Макаровской общины Киевской области. Его жизнь оборвалась 11 октября в Донецкой области.

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