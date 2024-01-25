Ему навсегда будет 50: на фронте погиб военный из Киевской области Николай Козленко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Николай Козленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 21 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Богуславского городского совета. Вечная слава и память Герою!

"Богуславское общество снова охватило печальное известие. 21 января 2024 во время исполнения служебных обязанностей в результате сброса ВОГ с БПЛА в районе Авдеевки Покровского района Донецкой области погиб Козленко Николай Петрович. Главный сержант взвода противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона воинской части А 4007", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Богуславе Киевской области 11 ноября 1973 в Богуславе. Учился и окончил городскую школу №2. Всю свою жизнь посвятил водительской профессии. Работал в отделении связи, а также в местном карьере.

"Друзья вспоминают Героя как мастера на все руки, который мог и камин смастерить, и любой автомобиль отремонтировать. Как он любил разводить голубей, мог часами рассказывать о каждом приобретенном парке, который ворковал в обустроенном голубятнике. В последнее время еще и увлекся выращиванием сада. Когда звонил по телефону жене Галине с передовой, то мечтал: "Вот приеду, пообрезаю деревья, подготовлю их к весне…" Да не суждено", – рассказали в пресс-службе.

У Героя осталась жена, трое детей и трое внуков.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Мельник. Защитника Украины дома ждали мать, жена и сын.

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