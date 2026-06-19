Киево-Печерская лавра частично возобновляет работу после атаки РФ: куда открыли доступ

Национальный заповедник"Киево-Печерская лавра" после российского нападения на заведение, произошедшего в ночь на 15 июня, уже сегодня, 19 июня, частично возобновляет работу для посетителей. При этом на территории все еще продолжаются аварийно-спасательные и противоаварийные работы.

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Руководство заповедника определило "маршруты, безопасные для посещения". Об этом сообщает Киево-Печерская лавра.

Что уже открыто

Отмечается, что в штатном режиме будут работать Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, церковь святых Антония и Феодосия Печерских с трапезной, а также церковь Спаса на Берестове.

Также посетителям уже доступны выставочные проекты:

Главные истории дня

"Возрожденная вселенная (к 100-летию Реставрационной мастерской Лаврского музея)" ,

, "Фрески церкви Спаса на Берестове XVII века",

"Лаврские пещеры: от аскезы преподобного Антония до времен святителя Петра Могилы",

"Лаврская фотография конца XIX – начала XX в.: к 150-летию лаврской фотомастерской",

"Киевское княжество XIV–XV вв. Украинский фактор в безопасности Европы",

"Выставка одного экспоната из фондов НЗКПЛ к Международному дню музеев".

Как отметили в учреждении, возобновляется и проведение групповых экскурсий по предварительной записи.

В заповеднике отмечают, что работы по ликвидации последствий российского нападения продолжаются. В то же время"постепенное открытие территории и объектов для посетителей является важным шагом к восстановлению привычной жизни Лавры, где наряду с работой музейных сотрудников и реставраторов продолжаются молитва, паломничество и знакомство посетителей с культурным наследием Украины".

Удар россиян по Лавре

Как известно, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

Момент удара по Лавре попал на видео.

Впоследствии специалисты установили, как именно в результате террористической атаки РФ на столицу было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за отказ прямо назвать Россию ответственной за разрушение Киево-Печерской лавры в результате обстрела. В ведомстве заявили, что такая позиция противоречит мандату организации, которая должна защищать мировое культурное наследие.

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