Киевлянка получила 17 тыс. гривен штрафа за проезд без COVID-сертификата

В Киеве суд вынес жесткое наказание для местной жительницы, нарушившей правила карантина, введенного в Украине из-за распространения коронавирусной болезни. Ее оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Такое решение принял Святошинский районный суд города 2 декабря, соответствующее постановление опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

К административной ответственности киевлянку приговорили из-за того, что она ехала в транспортном средстве, которое используется в нерегулярных перевозках, без сертификата вакцинации от коронавируса. Пассажирка также не имела отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Она направлялась из Киева в Житомир.

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Как говорится в постанолении суда, таким образом женщина нарушила пп. 23 п. 3 постановления КМ Украины №1236. В то же время, в письменных объяснениях она выражала несогласие с карантинными правилами и не желала выполнять требования законодательства.

"Суд учитывает также отношение лица к совершенному, а именно: категорическое несогласие с правилами, установленными государством во избежание распространения острой респираторной болезни и нежелание выполнять требования действующего законодательства противоэпидемического характера, что исключает малозначительность совершенного правонарушения", – говорится в определении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября Украину вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов. Медика оштрафовали на 34 тысяч гривен и лишили права заниматься профессиональной деятельностью на один год.