Киевлянин разбил стекло в вагоне метро, потому что хотел попасть в соседний вагон: как накажут парня. Фото

В среду, 21 мая, в столице произошло чрезвычайное происшествие в транспорте. Киевлянин разбил стекло в метро, потому что хотел попасть в соседний вагон.

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Об этом рассказали правоохранители. Отмечается, что злоумышленник был пьян и ему сообщили о подозрении.

"Информацию о происшествии полицейские обнаружили во время мониторинга сети Интернет. Так, в некоторых телеграмм-каналах было опубликовано сообщение о том, что пассажир повредил межвагонное стекло поезда, который курсирует по зеленой ветке столичного метро", - говорится в сообщении.

В полиции оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель, который в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители рассказали, что во время общения с правоохранителями юноша объяснил свои действия тем, что таким образом хотел попасть в соседний вагон. За совершение хулиганства молодому человеку грозит до 5 лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области в среду, 21 мая, произошел пожар на местной ТЭЦ. Огнем охватило градирню, на месте работали спасатели. Погибло два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице умерла 14-летняя Татьяна Киданчук из Бучи Киевской области, которую поразило током на крыше электропоезда. Медики несколько недель боролись за ее жизнь.

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