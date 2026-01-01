Киевляне сказали "да": в столице Украины будет улица Андрея Парубия
Участники опроса в приложении "Киев Цифровой" поддержали инициативу "Евросолидарности" присвоить имя Андрея Парубия столичной улице возле Верховной Рады. Она проходит вдоль Мариинского парка, от улицы Грушевского до Парковой дороги.
Лидер "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко поблагодарила всех, кто поддержал эту инициативу.
"Дорогие украинцы, в первый день 2026 года хочу поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за то, чтобы в сердце Украины – вдоль Мариинского парка, от улицы Грушевского до Парковой дороги – появилась улица Андрея Парубия. Эту инициативу "Европейская Солидарность – Киев" поддержали 57% участников общественного опроса, который проходил на портале и в приложении "Киев Цифровой", – напомнила депутат Киевсовета.
"Андрей Парубий был не просто членом команды "Европейская Солидарность". Он был человеком, который сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, играл важную роль во время Революции Достоинства и в вопросах национальной идентичности. Его деятельность – это пример служения государству, ответственности и преданности Украине. Убеждена, что название улицы в самом центре Киева станет символом памяти, благодарности и уважения к Андрею и к тем, кто стоял на защите нашей свободы и государственности", – написала Марина Порошенко.
Пятый президент Петр Порошенко также поблагодарил всех, кто поддержал эту инициативу.
"Искренняя благодарность всем, кто проголосовал "за". Кто не прошел мимо и нашел время отдать свой голос. Поддержал инициативу нашей киевской команды "Европейской Солидарности". Это будет достойное почтение памяти Андрея – настоящего Героя Украины", – написал Порошенко.