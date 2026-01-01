Киевляне сказали 'да': в столице Украины будет улица Андрея Парубия

Участники опроса в приложении "Киев Цифровой" поддержали инициативу "Евросолидарности" присвоить имя Андрея Парубия столичной улице возле Верховной Рады. Она проходит вдоль Мариинского парка, от улицы Грушевского до Парковой дороги.

Видео дня

Лидер "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко поблагодарила всех, кто поддержал эту инициативу.

"Дорогие украинцы, в первый день 2026 года хочу поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за то, чтобы в сердце Украины – вдоль Мариинского парка, от улицы Грушевского до Парковой дороги – появилась улица Андрея Парубия. Эту инициативу "Европейская Солидарность – Киев" поддержали 57% участников общественного опроса, который проходил на портале и в приложении "Киев Цифровой", – напомнила депутат Киевсовета.

"Андрей Парубий был не просто членом команды "Европейская Солидарность". Он был человеком, который сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, играл важную роль во время Революции Достоинства и в вопросах национальной идентичности. Его деятельность – это пример служения государству, ответственности и преданности Украине. Убеждена, что название улицы в самом центре Киева станет символом памяти, благодарности и уважения к Андрею и к тем, кто стоял на защите нашей свободы и государственности", – написала Марина Порошенко.

Пятый президент Петр Порошенко также поблагодарил всех, кто поддержал эту инициативу.

"Искренняя благодарность всем, кто проголосовал "за". Кто не прошел мимо и нашел время отдать свой голос. Поддержал инициативу нашей киевской команды "Европейской Солидарности". Это будет достойное почтение памяти Андрея – настоящего Героя Украины", – написал Порошенко.