Киевгорстрой возглавил рейтинг лучших игроков рынка недвижимости

Холдинговая компания "Киевгорстрой" в рейтинге лучших игроков рынка недвижимости Украины. Соответствующий список из ТОП-5 застройщиков сформирован и опубликован "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Как отмечают организаторы, застройщиков выбирали с учетом динамики их развития и выручки.

По словам Главы правления-президента Игоря Кушнира, на сегодняшний день "Киевгорстрой" возводит почти 30 жилых комплексов в столице.

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"Компания имеет мощности и стабильный немалый задел работы, как сейчас, так и на будущее. Это наше первое преимущество. Второе: "Киевгорстрой" не имеет прямой привязки к доллару, реализация недвижимости происходит исключительно в гривне с НДС. Третье: прайс на недвижимость размещен на официальном сайте компании. Все в открытом доступе, каждый может узнать цену на ту или иную квартиру. Всё максимально прозрачно и удобно. Ну и четвертое – это стабильность! За последние 10 лет "Киевгорстрой" в среднем сдает в эксплуатацию около 300 тыс. кв. м недвижимости. Ежегодно! Так будет и в дальнейшем!" – отметил Игорь Кушнир.

Напомним, по результатам работы в 2021 году "Киевгорстрой" сдал в эксплуатацию 520 тыс. кв.м недвижимости. Компании было присвоено звание "Лидера строительной отрасли-2021", "Выбор страны", первое место в рейтинге крупнейших застройщиков столичного региона. Игорь Кушнир неоднократно признан одним из лучших ТОП-менеджеров Украины.