Киев в первый день локдауна сковали пробки и ДТП. Фото

Алексей Титофф Жизнь столицы 09:48, 5.04.2021 Обновлено: 10:31, 5.04.2021

В понедельник, 5 апреля, в Киеве усилили карантинные меры и ограничили работу общественного транспорта. Из-за чего на остановках собрались толпы людей, а на дорогах образовались затяжные пробки.

Как показывают данные Google Maps, с утра в столице также произошел ряд ДТП. Аварии случились на проспекте Героев Сталинграда, проспекте Соборности, пр. Николая Бажана, улица Набережно-Рыбальская, ул. Маршала Малиновского, ул. Оноре де Бальзака, ул. Андрея Малишко, Набережном шоссе

Сразу три ДТП на проспекте Романа Шухевича, две аварии на пр. Победы и одна ДТП на площади Героев Бреста. Также из-за четырех аварий на Большой окружной дороге авто стоят в тянучке. На выезде из Киева около метро "Бориспольская" ведутся дорожные работы.

Пробки в Святошинском районе
Пробки в Святошинском районе

Кроме того, затруднен проезд по таким улицам: Елены Телиги, Щусева, Стеценко, Семена Скляренко, Богатырской, Новоконстантиновской, Кирилловской и Вышгородской. Застрял в пробке транспорт на пр. Степана Бандеры.

Пробки в районе Нивок
Пробки в районе Нивок

В центре столицы пробки образовались на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Короленковской и Большой Васильковской. Два ДТП произошли на ул. Льва Толстого.

Пробки в Киеве
Google Maps

На левом берегу Киева затруднено движение на проспекте Бажана, пр. Соборности, пр. Шухевича, пр. Петра Григоренко и Дарницкому шоссе. Также сложно проехать по бульвару Перова, ул. Тепловозная и Днепровская набережная.

Пробки на проспекте Победы
Пробки на проспекте Победы
Пробки в сторону центра по пр. Палладина и бульвара Вернадского
Пробки в районе Академгородка
Пробки в Киеве
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В Харькове умер главврач, который впал в кому из-за COVID-19

Россия активизировала авиацию и подлодки с целью пробиться к Одессе, – американский генерал

В Украину вернутся ночные морозы, дождь и снег: появился новый прогноз погоды

В Крыму на водопроводе использовали в обход санкций оборудование Siemens

Украинку из-за жульничества лишили титула чемпионки мира по шахматам