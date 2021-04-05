Київ у перший день локдауну скували затори та ДТП. Фото

У понеділок, 5 квітня, в Києві посилили карантинні заходи і обмежили роботу громадського транспорту. Через що на зупинках зібралися натовпи людей, а на дорогах утворилися затяжні затори.

Як показують дані Google Maps, з ранку в столиці також трапилася низка ДТП. Аварії сталися на проспекті Героїв Сталінграда, проспекті Соборності, пр. Миколи Бажана, вулиця Набережно-Рибальська, вул. Маршала Малиновського, вул. Оноре де Бальзака, вул. Андрія Малишка, Набережному шосе.

Відразу три ДТП на проспекті Романа Шухевича, дві аварії на пр. Перемоги і одна ДТП на площі Героїв Бреста. Також через чотири аварії на Великій окружній дорозі авто стоять у тягучці. На виїзді з Києва біля метро "Бориспільська" ведуться дорожні роботи.

Затори в Святошинському районі

Затори в Святошинському районі

Крім того, ускладнено проїзд по таких вулицях: Олени Теліги, Щусєва, Стеценка, Семена Скляренка, Богатирській, Новокостянтинівській, Кирилівській та Вишгородській. Застряг у заторі транспорт на пр. Степана Бандери.

Затори в районі Нивок

Затори в районі Нивок

У центрі столиці затори утворилися на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Короленківськй та Великій Васильківській. Два ДТП трапилися на вул. Лева Толстого.

Затори в Києві Google Maps

На лівому березі Києва ускладнений рух на проспекті Бажана, пр. Соборності, пр. Шухевича, пр. Петра Григоренка та Дарницькому шосе. Також складно проїхати по бульвару Перова, вул. Тепловозна і Дніпровська набережна.

Затори на проспекті Перемоги

Затори на проспекті Перемоги

Затори у сторону центру по пр. Паладіна та бульвару Вернадського

Затори у районі Академмістечка

Затори в Києві Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу.