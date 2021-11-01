Друзья! С понедельника, 1 ноября, Киев переходит в "красную" зону. А это значит, что в городе будут действовать новые ограничения.​​​

Пользоваться общественным транспортом, в том числе метро, ​​смогут лица с "желтым" (1 доза вакцины) или "зеленым" (2 дозы) COVID-сертификатом, с отрицательным ПЦР-тестом или экспресс-тестом для определения антигена сроком действия 72 часа, или с документом об излечении, а также дети до 18 лет.

Автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси будут работать в режиме перевозки пассажиров не больше, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

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Только с "зеленым" COVID-сертификатом, с отрицательным ПЦР-тестом, экспресс-тестом на определение антигена сроком действия 72 часа или с документом о выздоровлении можно будет посещать ТРЦ, заведения общепита, хостелы, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, массовые. мероприятия, ЦНАПы, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда и учреждения социальной защиты.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, полностью привитыми или имеющими отрицательный ПЦР-тест, или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, или документ об выздоровлении.

Без COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении можно будет посещать продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, банки и т.д.

В столице прекращается плановая госпитализация в учреждения здравоохранения, только – в неотложных и срочных случаях.

Такие правила будут действовать в Киеве до улучшения эпидситуации.

Элементарные правила защиты тоже никто не отменял: носите маску, соблюдайте дистанцию ​​и мойте руки. Берегите себя!