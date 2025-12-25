Киев в 2025 году выплатил более 3 млрд грн по программе 'Забота. Навстречу киевлянам', – Кличко

В 2025 году по городской программе "Забота. Навстречу киевлянам" объем выплат превысил 3 млрд грн. Кроме малозащищенных категорий жителей, средства по программе получают и киевляне, чье жилье пострадало от ракетных атак.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Также в рамках городских программ социальной поддержки в 2025 выплатили более 1 млрд грн киевлянам-защитникам и защитницам – на лечение, материальную помощь и поддержку семей военных", – отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что важную роль в социальной инфраструктуре Киева играет Киев Милитари Хаб, который обеспечивает комплексное сопровождение военных и их семей.

В городе открыт уже второй такой центр, и начаты работы над созданием следующего.