Киев срочно отправил защитникам в Авдеевку 150 FPV-дронов, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отправке дополнительной помощи трем бригадам, которые держат оборону в городе Авдеевка Донецкой области. Из столицы на фронт отправили 150 ударных дронов.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что "птички" уже в пути к нашим защитникам.

"Сегодня срочно нашли и отправили еще 150 FPV-дронов нашим защитникам в Авдеевку. Очень горячо там, и бойцы просят о дополнительной поддержке. По 50 "птичек" из этой партии уже в пути в военные 3 штурмовой бригады, 117 отдельной механизы. отдельной механизированной бригады "Магура", – написал Кличко.

По его словам, в настоящее время в Киеве собирают следующую партию дронов для воинов на передовой. Она также будет оперативно доставлена украинским военным.

Ранее в феврале мэр Киева Виталий Кличко передал партию из 30 FPV-дронов для 44-го Отдельного стрелкового батальона 115-й бригады Вооруженных сил.

В январе 50 FPV-дронов от Киева уехали на фронт для бойцов 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ.