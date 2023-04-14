Киев продолжит помогать военным, – Кличко

Украинская столица продолжает помогать военным. В частности, Киев увеличил финансирование для повышения обороноспособности столицы до 1 миллиарда в этом году.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев". Он отметил, что средства, в частности, предусмотрены на обеспечение необходимыми средствами для выполнения боевых задач защитниками, на обеспечение ремонта и технического обслуживания военной техники, ремонты в помещениях, поврежденных в результате российских обстрелов.

"Хочу напомнить, что в феврале Киевсовет существенно увеличил финансирование Сил обороны и безопасности Киева на 2023 год. Мы откорректировали городскую целевую программу "Защитник Киева". Но предусмотрели на нее в этом году дополнительные 970 млн грн. В целом же объем финансирования - более 1 млрд гривен "В прошлом году на помощь защитникам выделяли тоже 1 млрд гривен", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что город продолжает оказывать помощь военным частям, выполняющим боевые задания на фронте. В частности, 242-го батальона сил Территориальной обороны ВСУ, созданного в столице 25 февраля 2022 года.

Эти киевляне защищали столицу от русских варваров, уничтожали врага в Ирпене, спасали гражданских из Гостомеля и Пущи-Водицы. Сбивали и воздушные цели на подступах к столице. Они выполняли боевые задания и в районе несгибаемого Бахмута, освобождали от российских окупантов Харьковщину.

Также мэр отметил, что несколько раз посещал полигон одной из воинских частей в Киевской области, которой город регулярно оказывает помощь.

"За период широкомасштабной войны этой части город закупил и передал две тысячи шлемов, одну тысячу плитоносок, 100 тепловизионных прицелов, 150 ременно-поясных систем, 100 радиостанций, системы Starlink. Также столица выделила средства на приобретение для бойцов 2000 шлемов. и 600 батарей к ним и на 150 единиц приборов ночного видения, - отметил мэр.- Передавали военным и помощь, которую Киев привлек от иностранных партнеров: генераторы, карематы, спальники, тепловизоры и аптечки. которая защищает Бахмут, я недавно отвез кровоостанавливающие турникеты, систему связи Starlink. Военным 72-й отдельной механизированной бригады, защищающим Угледар, передал 12 дронов, оборудованных тепловизорами и батареи к ним", – сказал Виталий Кличко.