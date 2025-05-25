Киев продолжит помогать военным, ища для этого любые возможности, – Кличко

Киев поддерживает украинских защитников и в дальнейшем продолжит им помогать, постоянно ища для этого любые возможности.

Видео дня

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью телеканалу "Киев". Он рассказал о помощи, которую община города уже предоставила армии с начала этого года.

"Хочу напомнить, что на прошлом заседании Киевсовет увеличил помощь армии еще на 500 млн грн. В целом это уже 6 млрд с начала этого года. За эти деньги защитники покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое крайне необходимое оборудование", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что только с начала 2025 года от общины столицы бойцам на фронт передали уже более 34 000 дронов различных типов.

"Также Киев передал более 100 систем РЭБ, машины, другое необходимое оснащение. К нам обращаются командиры, бойцы. И мы стараемся реагировать на каждое обращение и помогать чем можем. Часто и сам посещаю наших защитников на передовой, чтобы поддержать их. Лично передаю и помощь от общины Киева. Мы продолжим помогать военным, постоянно ища для этого любые возможности", – подчеркнул Виталий Кличко.