Киев продолжает помогать ВСУ: Кличко рассказал о переданных на фронт 'свежих' дронах

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам на передовую три тысячи дронов от громады Киева. Их получат бойцы 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

Видео дня

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Община столицы продолжает помогать военным. И сегодня бойцам 12 армейского корпуса ВСУ передал на самые горячие направления фронта 3000 БпЛА различных типов. В частности, FPV-дроны дневные, ночные, цифровые зенитные", - отметил Кличко.

По словам мэра, с начала 2025 года Киев уже выделил 100 млн грн из городского бюджета на оснащение и насущные потребности именно 12 корпуса.

"Всего за первые полгода от общины бойцам различных бригад отправили на передовую более 30 000 БпЛА различных типов", – отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы также напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства военные имеют возможность приобрести крайне необходимое оснащение.

"Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим защитникам", – подчеркнул Виталий Кличко.