Киев призвал власти оказать помощь в государственном финансировании ключевых проектов в области энергетической устойчивости и упростить процедуру закупок

Киевская городская государственная администрация обратилась к правительству, Совету национальной безопасности и обороны Украины и Офису президента с предложениями, необходимыми для своевременной реализации Комплексного плана устойчивости территориальной громады города Киева и подготовки к отопительному сезону. Город призывает определить государственное финансирование части ключевых проектов и принять решение об упрощении процедур закупок, без которых отдельные мероприятия Плана могут быть выполнены с опозданием.

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Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, несмотря на достигнутые на уровне правительства договоренности о финансировании мероприятий Плана энергетической устойчивости в соотношении 50% средств города и 50% государственного бюджета, до сих пор не определены заказчики и объемы государственного финансирования отдельных проектов.

"Город сегодня предпринимает все возможные меры для надлежащей подготовки к следующему отопительному сезону и реализации Плана энергетической устойчивости. Неотъемлемой составляющей этой подготовки остается участие государства – финансовая и организационно-правовая помощь, учитывая специфику столицы, масштаб и сложность проектов Киева. Есть неотложные вопросы, требующие совместных решений государства и города. Прежде всего это определение финансирования части проектов и внедрение механизмов, которые позволят ускорить их реализацию", – отметил Петр Пантелеев.

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Он напомнил, что Комплексный план устойчивости территориальной громады города Киева был представлен на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 3 марта 2026 года. Никаких замечаний или информации о его неодобрении Киевская городская государственная администрация не получала, поэтому реализацию плана начали сразу. В июне, с учетом решений правительства и необходимости определить приоритеты среди важнейших мероприятий на 2026 год, в документ внесли соответствующие изменения.

КГГА ежемесячно информирует Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет Министров Украины о ходе выполнения Комплексного плана устойчивости территориальной громады города Киева. По итогам рабочих совещаний на уровне правительства было согласовано финансирование мероприятий Плана в соотношении 50 % средств городского бюджета и 50 % государственного бюджета, а также паритетное распределение ответственности за создание резервной системы теплоснабжения столицы.

На основе достигнутых договоренностей Киев уже реализует масштабные проекты по восстановлению поврежденных объектов и укреплению энергетической устойчивости столицы. В частности, речь идет о реализации общегосударственных стратегических проектов: инженерно-техническая защита, когенерация, резервное питание систем водоснабжения и водоотведения, а также развитие распределенной тепловой генерации. Общая стоимость проектов, реализуемых городом, составляет почти 23 млрд грн, что превышает половину стоимости всего Комплексного плана.

Помимо средств городского бюджета, Киев привлекает международное финансирование. В частности, подготовлены кредитные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и АО "Ощадбанк" на сумму свыше 5 млрд грн.

В то же время финансирование из государственного бюджета пока предусмотрено лишь частично – для инженерно-технической защиты и распределенной тепловой генерации. Несмотря на обращения в профильные центральные органы власти, город до сих пор не получил определений направлений и объемов государственного финансирования.

По словам Петра Пантелеева, это затрудняет реализацию одного из ключевых направлений Комплексного плана – создание резервной системы теплоснабжения путем строительства новых и модернизации существующих источников тепловой энергии. В таких условиях целесообразно создать дополнительный уровень резервного жизнеобеспечения путем установки генераторов в критических районах жилой застройки за счет государственного бюджета.

Отдельной проблемой остается отсутствие решений по упрощению процедур закупок. В частности, речь идет о возможности внесения изменений в существенные условия договоров после прохождения экспертизы проектов и исключения требований по локализации. Это позволит применять принцип "проектируй – строй", осуществлять проектирование и строительство параллельно и существенно сократить сроки реализации проектов.

"Если в ближайшее время эти вопросы не будут решены, выполнить отдельные мероприятия Комплексного плана устойчивости в установленные сроки будет невозможно", – подчеркнул Петр Пантелеев.

КГГА уже направила в правительство, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Офис президента письмо с конкретными предложениями по урегулированию этой ситуации.