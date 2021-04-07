Киев посреди апреля накрыли снегопады. Фото

Василий Михальчук Кияни 16:58, 7.04.2021 Обновлено: 17:39, 7.04.2021

В среду, 7 апреля, в Киеве из-за прохождения холодного атмосферного фронта прошли снегопады.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Осадки в столице начались еще утром, однако они не были интенсивными. В 16:30 город накрыл туман и мокрый снег.

На дорогах наблюдалась плохая видимость. Из-за плюсовой температуры снег сразу же таял.

Снег сразу таял.

Однако в ночь на четверг, 8 апреля, в столице подморозит до -1 градуса и тоже пройдет небольшой мокрый снег.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики не исключили вероятность формирования временного снежного покрова в Киеве. В то же время уже с пятницы в городе ожидается постепенное потепление.

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