Киев посреди апреля накрыли снегопады. Фото

В среду, 7 апреля, в Киеве из-за прохождения холодного атмосферного фронта прошли снегопады.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Осадки в столице начались еще утром, однако они не были интенсивными. В 16:30 город накрыл туман и мокрый снег.

На дорогах наблюдалась плохая видимость. Из-за плюсовой температуры снег сразу же таял.

Снег сразу таял.

Однако в ночь на четверг, 8 апреля, в столице подморозит до -1 градуса и тоже пройдет небольшой мокрый снег.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики не исключили вероятность формирования временного снежного покрова в Киеве. В то же время уже с пятницы в городе ожидается постепенное потепление.