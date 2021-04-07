Київ посеред квітня накрили снігопади. Фото

Василь Михальчук Кияни 16:58, 7.04.2021 Оновлено: 17:06, 7.04.2021

У середу, 7 квітня, в Києві внаслідок проходження холодного атмосферного фронту пройшли снігопади.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Опади в столиці почалися ще вранці, однак вони не були інтенсивними. О 16:30 місто накрив туман та мокрий сніг.

На дорогах спостерігалася погана видимість. Через плюсову температуру сніг відразу ж танув.

Сніг відразу танув.

Однак у ніч на четвер, 8 квітня, в столиці підморозить до -1 градуса і теж пройде невеликий мокрий сніг.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики не відкинули ймовірність формування тимчасового снігового покриву в Києві. Водночас уже з п'ятниці в місті очікується поступове потепління.

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