Киев попал в сотню лучших и инвестиционно привлекательных городов мира по данным рейтинга Best Cities Reports 2021

Украинская столица, город Киев, в 2021 году впервые попала в первую сотню списка Best Cities. Город поднялся с 139-го на 87-е место в рейтинге Best Cities Reports 2021.

Об этом сообщил Департамент экономики и инвестиций КГГА, ссылаясь на американское рейтинговое издание Best Cities Reports 2021. Best Cities Reports 2021 – это уже шестой выпуск с исчерпывающим рейтингом городов мира для жизни, работы, инвестиций и путешествий от компании Resonance Consultancy.

Издание называет Киев одним из самых выразительных городов, красочным и ярким, как национальный флаг, сравнивает здания в столице с писанками и изображает холмы реки Днепр с златоверхими соборами горизонта.

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В частности, в разделе о памятниках и достопримечательностях вспоминают объекты, внесенные в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине – Софийский собор и Киево-Печерскую Лавру, а также Свято-Михайловский Златоверхий и Свято-Владимирский соборы. Музеи столицы получили 27 место среди всех музеев мира.

Resonance Consultancy составляет рейтинг городов мира с населением более миллиона человек на основе статистических показателей и оценок качества услуг местными жителями и туристами.

Рассматривается 25 сфер, которые сгруппированы в шесть основных категорий: окружающая среда с учетом количества случаев заболевания COVID-19; ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура; человеческий капитал; уровень жизни; досуга; освещение в СМИ, интернете и тому подобное.