Киев получил тенты, буржуйки и генератор от итальянских партнеров, – Кличко

Киев получил очередную партию гуманитарной помощи от итальянских партнеров – десять тентов, площадью 23 кв.м, десять буржуек и генератор. Помощь передали итальянский фонд "Hope Ukraine" и организация Doctors with Africa CUAMM при поддержке украинской благотворительной организации "Благотворительный Фонд 8848".

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"Мы уже пережили два сложных месяца зимы. Остался еще февраль и часть марта. Но, убежден, и с тем, что сделал и делает город, и с помощью наших друзей и партнеров, мы выстоим и все преодолеем. Вот и сегодня, благодаря иностранным партнерам – итальянскому фонду "Hope Ukraine", итальянской организации Doctors with Africa CUAMM, а также украинской организации "Благотворительный Фонд 8848" мы получили 10 тентов, 10 буржуек и 1 генератор. Весь этот город передаст для обеспечения столичных пунктов обогрева", – сказал Кличко.

По словам мэра Киева, уже в течение года эти три фонда не останавливают свою поддержку Украины и Киева. Они в частности способствовали ввозу в Украину большого количества теплой одежды, обуви, генераторов и специальных тентов, разработанных ООН, часть из которых передают украинской столице.

"Спасибо тем нашим партнерам, которые оказывают гуманитарную и финансовую помощь, политическую поддержку. А также, крайне важно, помощь вооружениям. Потому что оружие на сегодняшний день является ключевой потребностью для окончания этой бессмысленной войны, которую начала Россия против Украины. Объединение цивилизованного мира вокруг Украины – залог возвращения мира в Украине и Европе", – подчеркнул Виталий Кличко.

Консул Итальянской Республики подчеркнул, что помощь, оказанная, в частности, итальянским правительством Киеву, – это знак солидарности итальянского народа с Украиной. Он сказал, что Италия была и остается вместе с Украиной в этот драматический и трагический момент истории. Серджо Федерико Николачи сказал, что нет слов, чтобы описать страдания украинского народа и украинских детей из-за нападения России.

"Мы надеемся, что сегодняшний подарок обеспечит комфорт и согреет тех, у кого нет теплого места для ночлега. И это знак солидарности и дружбы, объединяющий наши два народа. Надеемся, что мир скоро вернется на вашу землю", – подчеркнул консул. Итальянская Республика в Украине Серджо Федерико Николачи. Он также добавил, что в целом Италия собрала 164 млн евро на гуманитарные инициативы для поддержки украинского народа.

Напомним, этой зимой столица сделала все возможное, чтобы выстоять по самому худшему сценарию: закупили и привлекли в качестве помощи генераторы, мобильные котельные, тепловые пушки – для больниц и всех других объектов критической инфраструктуры. Сделали запасы горючего к ним. Создали систему пунктов обогрева для жителей города, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию при длительном отсутствии электроэнергии и тепла в их домах. Всего в Киеве работает уже более 530 пунктов города и ГСЧС, а также более сотни пунктов, функционирование которых обеспечивает бизнес.