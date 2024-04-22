Киев получил от Гамбурга новую партию помощи: Кличко рассказал подробности

В понедельник, 22 апреля 2024 года, Киев посетил мэр Гамбурга Петер Ченчер. Немецкий город стал побратимом украинской столицы в апреле 2022 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы очень благодарны, что в это драматическое для Украины время наши друзья и партнеры поддерживают нас и помогают", – отметил Кличко.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Гамбург приютил 45 тысяч спасавшихся от войны украинцев. Также за это время город предоставил Киеву большое количество гуманитарной помощи и медицинских средств.

По словам мэра столицы, 22 апреля 2024 года Киев получил от Гамбурга новую партию помощи – 3 городских пассажирских автобуса Mercedes, с низким полом и современным салоном, системой кондиционирования.

"В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты. А также мы получили 3 современные кареты скорой помощи Mercedes", – рассказал Кличко.

Всего с начала полномасштабной войны Гамбург предоставил Киеву 6 современных пассажирских автобусов и 9 скорых. В ближайшее время, как ожидается, придут еще несколько городских автобусов.