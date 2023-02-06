Киев получил от благотворителей 4 генератора для котельных и нужд военных, – Кличко

Сегодня один из новых генераторов мэр столицы Виталий Кличко передал украинским защитникам – одной из воинских частей. Новую помощь столица получила, в частности, от благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины", передавшего городу 4 дизельных генератора мощностью 400 кВт для обеспечения работы котельных и нужд военных.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Российские варвары продолжают целиться в критическую инфраструктуру страны и не прекращают обстрелы энергообъектов. Столичные власти делают все для того, чтобы укрепить теплоэнергетический комплекс на случай чрезвычайных ситуаций. Продолжается сотрудничество Киева с иностранными партнерами, помогающими технически, экономически и гуманитарно.

"Три из полученных от фонда генераторов мы уже передали КП "Киевтеплоэнерго". Их установили в Голосеевском районе. А один генератор сегодня передаем в воинскую часть. Общая стоимость этих генераторов – около 400 тысяч евро", – сказал мэр столицы.

Он отметил, что котельные, которым недавно передали три генератора от благотворительного фонда, обслуживают более ста зданий. Из них 70 – это жилые дома, два детских сада и школа.

Командир 101 отдельной бригады Сергей Чернецкий в свою очередь поблагодарил мэра столицы Виталия Кличко и благотворительный фонд "Международная ассоциация поддержки Украины" за помощь военным в это сложное время.

Напомним, от международных партнеров столица получила несколько сотен генераторов разной мощности. Ими оборудованы более 60 котельных города. Закупает Киев и мобильные котельные. Недавно приобрели 12 таких передвижных котельных, которые получило коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". В процессе производства более 10 мобильных котельных для столицы. В случае отсутствия теплоснабжения они могут быть оперативно размещены в учреждениях социальной сферы – больницах, школах, детсадах.