Киев получил еще четыре современных городских автобуса из Германии, – Кличко

Киев получил от немецких друзей еще четыре городских автобуса Mercedes. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Видео дня

"Эти автобусы – современные, с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне – нам передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Три из них – это те, о которых я договорился во время своего недавнего визита в Гамбург. Еще один автобус прибыл из немецкого города Галле. В ближайшее время после соответствующей регистрации этот пассажирский транспорт выйдет на маршруты столицы", – сказал Виталий Кличко.

Он поблагодарил немецких партнеров за эту необходимую для столицы помощь. Но отметил, что Киев и дальше требует увеличения подвижного состава городского транспорта и спецтранспорта для коммунальных служб.

Напомним, всего с начала полномасштабной войны Киев привлек и получил от европейских партнеров в качестве помощи 40 современных карет скорой помощи, 40 пожарных автомобилей (2 автомобиля в декабре отправили в Харьков, который подвергается постоянным обстрелам). А также столица получила уже 76 городских автобусов.