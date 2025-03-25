Киев передал бойцам ВСУ 2000 БПЛА и готовится помочь еще одной бригаде

Киев передал от общества столицы бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады ВСУ еще 2000 БпЛА, которые будут помогать противостоять врагу на фронте.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В частности, 1000 Mavic 3 Pro и 1000 fpv-дронов разного типа. На это крайне необходимое оснащение выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 100 млн грн", – написал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. Также недавно дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн. грн. Итого это уже 5,5 млрд. За эти средства военные покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое оборудование.

"Мы и дальше будем помогать защитникам, ища для этого любые возможности. На днях от столицы передадим оснащение еще одной бригаде ВСУ", – сообщил Кличко.