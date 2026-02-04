Киев передал бойцам 50 переносных зарядных станций, – Кличко

Киев не устает поддерживать украинских защитников и постоянно передает на фронт необходимое снаряжение и вооружение, привлекая как средства бюджета, так и небюджетные деньги. На этот раз бойцы получили переносные зарядные станции.

50 таких автономных источников энергии получили военные 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам городского головы Киева, оснащение для защитников закупили украинские меценаты.

"Столица передала бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады 50 переносных зарядных станций. Оснащение закупили украинские меценаты.

Киев поддерживает наших защитников – и за средства бюджета, и привлекая небюджетные средства.Слава Украине и ее Героям!", – написал Кличко в соцсетях.