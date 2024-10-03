Киев передал 750 дронов отдельной президентской бригаде им. Хмельницкого
Община столицы продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 750 дронов разных типов бойцам отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. На передовую, в частности, отправились: 100 БпЛА Mavic 3Т, 250 Mavic 3 PRO и 400 дронов FPV10.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
"В общей сложности на нужды бригады столица в этом году выделила 100 млн грн. За эти средства закупают крайне необходимое оборудование, которое помогает защитникам уничтожать врага", – написал он.
Бойцы бригады в феврале – марте 2022 обороняли Киев и его пригород. После освобождения оккупированных городов и поселков Киевщины бригада сражалась с врагом и на Харьковщине, и на Донбассе – под Бахмутом и Авдеевкой. И продолжает сегодня защищать Украину на самых горячих участках фронта.
"Напомню, в этом году столица уже выделила для помощи военным 8,6 млрд грн. Только в сентябре от общины Киева мы передали на фронт 1700 дронов Mavic разных типов. Продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности в бюджете города, и за небюджетные средства", – отметил Кличко.