Киев отправляет еще одну партию помощи Херсону и подтопленным районам Днепропетровщины. Фото

Киев отправляет еще одну партию помощи Херсону и районам Днепропетровщины, страдающим после подтопления, вызванного подрывом российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Киев отправит груз с тем необходимым из перечня, с которым к нам обратились из подтопленных регионов. А именно: большие емкости для питьевой воды, устанавливаемые на грузовики; фильтры для воды; продуктовые наборы, – отметил мэр столицы. – А на следующую сессию Киевсовету я подам проект решения о выделении столицей Херсонщине финансовой помощи в размере 100 миллионов гривен", – написал Виталий Кличко.

Он напомнил, что вчера, 8 июня, из Киева в Херсон уехала первая партия помощи.

В частности, отправили: мотопомпы, станции биологической очистки воды, надувные лодки, тепловые пушки. А также летние спальники, термосы, наборы посуды и 2,2 тонны пищевых продуктов (мясных и овощных консервов). Обеспечит столица и оздоровление 100 детей из Херсона в Карпатах. В частности, в Трускавце. Власти Херсона уже формируют группы детей, чтобы отправить в места оздоровления.