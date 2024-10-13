Киев не узнать: в сети показали редкие кадры столицы в 60-е годы. Видео

Сейчас Киев – современный мегаполис, щедро усыпанный высотными домами по всей своей территории. Однако еще полвека назад центральная часть города выглядела совсем по-иному.

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Так, Галицкая площадь, где расположен столичный цирк, и прилегающие к ней улицы были застроены невысокими 2-3-этажными сооружениями, возведенными на рубеже ХІХ и ХХ веков. Как это выглядело, показало на редких кадрах Facebook-сообщество "Киев исторический".

Архивное черно-белое видео демонстрирует пейзажи столицы в 1960-е годы. На кадрах можно увидеть Галицкую площадь, улицы Дмитриевскую, Бульварно-Кудрявскую и Олеся Гончара.

Еще до 1950-х гг. на месте цирка находился крытый рынок, на котором почти столетие вели торговлю представители еврейской общины Киева. Именно поэтому эта местность получила название Еврейский базар или сокращенно Евбаз. Публичную торговлю здесь начали после приказа генерал-губернатора Иллариона Васильчикова, изданного в феврале 1858 года. А снесли рынок в конце 1950-х гг., чтобы построить на его месте здание цирка. Оно в первозданном виде сохранилось до сих пор, еще и получило статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

С тех пор и поныне здесь проходит несколько трамвайных линий. Тогдашний трамвай можно увидеть на видео.

Однако на кадрах Галицкой площади мы не видим 42-метровую Стеллу Победы. Ее построили здесь гораздо позже – в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева. Долгое время ее украшала советская звезда и орден с изображением Владимира Ленина. Во исполнение закона о декоммунизации их сняли, а дату начала войны на стеле заменили с 1941 года, на 1939 год. Как видим на видео, до появления обелиска здесь был обычный участок дороги.

Ранее OBOZ.UA показывал видео того, как с течением времени менялись исторические улицы Киева.

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