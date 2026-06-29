Вечером в понедельник, 29 июня, столицу Украины накрыла сильная непогода. В Киеве резко поднялся шквальный ветер, небо затянуло густыми облаками и начался грозовой ливень. Сильные порывы ветра в разных районах города повалили деревья и повредили имущество.

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Также из-за непогоды начались локальные отключения света. Об этом сообщил OBOZ.UA.

Киев после более чем 30-градусной жары накрыла мощная гроза, сопровождающаяся сильными порывами ветра.

Ветер резко усилился и дует с такой силой, что повалил деревья во многих районах столицы. А на Оболони выбило стекла в магазинах.

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