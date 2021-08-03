Киев накроют ливни и похолодание: появился свежий прогноз синоптиков. Карты

Погода в Киеве в августе будет неустойчивой – жара наконец покинет столицу, но ожидаются периоды с грозовыми дождями и порывами ветра. Осення погода установится в городе в последней декаде месяца.

Как сообщили в Укргидрометцентре в августе среднемесячная температура должна составит +20-25 градусов, что немного выше нормы, а вот осадки будут в пределах средних многолетних значений – 31-80 миллиметров (чтобы просмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в первую неделю августа город накроют кратковременные дожди. Они ворвутся в город 4 числа и прекратятся лишь в субботу, 7 августа. Столбики термометра днем будут подниматься до +27 градусов, а по ночам не будут опускаться ниже + 16 градусов. Будет преобладать ветер южного и юго-восточного направления 5-10 м/с, возможны порывы до 10-12 м/с.

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Согласно данным погодного портала World Weather с воскресенья, 8 августа, в столице восстановится комфортная погода. В понедельник, 9 августа днем может потеплеть до + 30 градусов, но в последующие дни немного похолодает до + 25-27 градусов.

12-13 августа в Киев вновь придут дожди. Впрочем, судя по прогнозу синоптиков температура воздуха не изменится.

По данным World Weather вся вторая половина августа в столице должна быть теплой и без осадков. Днем прогнозируют не выше + 28, а вот ночью около + 20 градусов.

А вот согласно прогнозу погодного портала Gismeteo август будет дождливым – всего ожидают 15 пасмурных дней с осадками разной интенсивности. Первый период ливней накроет столицу уже в среду, 4 августа и он продлится до 7 августа, второй – с 15 по 20 число.

Температура воздуха ожидается комфортной – днем до + 24-26 градусов, а вот в последней декаде месяца установится вполне осення погода. Начиная с 22 августа в городе будет постепенно холодать – сначала днем максимально прогнозируют до + 23 градусов, а уже с 27 августа столбики термометра днем покажут не выше + 21 градуса.

В последние дни августа Киев накроют периодические дожди, которые могут задержаться и в первые дни сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью-2021 погода в Украине будет холодной. Первый снег пойдет в ноябре, а температура воздуха может опуститься до -2 градусов.