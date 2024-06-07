Киев готов ввести модель распределения полномочий и ответственности между уровнями власти по европейской системе, – Бондаренко

Киев готов предложить модель распределения полномочий и ответственности между государственной властью и местным самоуправлением по европейской системе управления.

Об этом заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко по результатам очередного заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения, которое состоялось 6 июня в столице.

Участие в заседании также приняли заместители председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда и Петр Оленич, депутаты Киевского городского совета.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, совместно с экспертами и представителями государственной власти обсудили видение будущего Киева, европейскую модель системы управления столицей, распределение полномочий и ответственности между государственной властью и местным самоуправлением, а также необходимость внесения изменений в десяток законодательных актов.

"Киев готов предоставить площадку для работы экспертов и предложить европейские варианты перемен. А также предоставить видение и систему управления, концепцию распределения полномочий не только между государством и городом, но и между городом и районами. И основой для этого станет европейский опыт и европейская система управления городами. Если государство готово к конструктиву и воспринимает такие изменения – мы готовы начать работать над этим", – подчеркнул Владимир Бондаренко.