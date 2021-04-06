Киев готов к закупке вакцины от COVID-19, – Марина Порошенко

Во вторник, 6 апреля, на внеочередном заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты решили обратиться в Кабмин и Верховную Раду о разрешении прямой закупки вакцин от COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

По словам депутата Киевского городского совета, председателя Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марины Порошенко, сегодня, в условиях пандемии коронавирусной болезни, вакцинация – это один из самых эффективных средств защиты.

"Сейчас катастрофическая ситуация, поскольку жители столицы стали фактически заложниками бездействия центральной власти, когда на три миллиона населения Киева Министерство здравоохранения выделило только 42 600 доз вакцин. Этого хватит только на 21 300 киевлян, чтобы провакцинироваться дважды. Именно поэтому есть необходимость обратиться в центральные органы власти по прямой закупке столицей необходимого количества доз вакцины от COVID-19 ", – подчеркнула Марина Порошенко.

Также депутат Киевсовета добавила, что столица готова к закупке новых вакцин.

"Еще в начале года мы внесли изменения в программу" Здоровье киевлян "и выделили 140 млн грн на закупку вакцины от коронавируса", – напомнила Порошенко.

За это решение тогда проголосовало 89 депутатов Киевского городского совета, и в соответствии с ним планируется провести закупку направлению от производителя.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница №4, еще 9 концентраторов – больница №12.