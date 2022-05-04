Как выглядит Гостомель после оккупации: эксклюзивное видео

Поселок Гостомель на Киевщине уже месяц приходит в себя после российской оккупации. Этот населенный пункт, как и другие пригороды Киева, временно находились под контролем военных страны-агрессора.

Все это время Гостомель находился под постоянными обстрелами из разных видов оружия, а оккупанты совершали зверства против мирного населения поселка. OBOZREVATEL побывал в Гостомеле и показывает, как он выглядит сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что "русский мир" принес в поселок только горе и разрушение. Всюду видны разбитые и сожженные многоэтажки, частные дома и торговые центры.

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Обстрелами были уничтожены целые улицы, а в течение определенного времени после освобождения Гостомеля на них можно было увидеть подбитую вражескую военную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные впервые рассказали детали боя за аэропорт в Гостомеле, который состоялся в первый же день полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину. Как отмечают военные, враг был откровенно не готов к тому, что ему дадут такой отпор в первые же часы войны.