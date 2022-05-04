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Как выглядит Гостомель после оккупации: эксклюзивное видео

София Закревская
Кияни
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Как выглядит Гостомель после оккупации: эксклюзивное видео

Поселок Гостомель на Киевщине уже месяц приходит в себя после российской оккупации. Этот населенный пункт, как и другие пригороды Киева, временно находились под контролем военных страны-агрессора.

Все это время Гостомель находился под постоянными обстрелами из разных видов оружия, а оккупанты совершали зверства против мирного населения поселка. OBOZREVATEL побывал в Гостомеле и показывает, как он выглядит сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что "русский мир" принес в поселок только горе и разрушение. Всюду видны разбитые и сожженные многоэтажки, частные дома и торговые центры.

Видео дня
Так выглядит Гостомель после сражений и оккупации.
Обстрелами уничтожены ТЦ и магазины.

Обстрелами были уничтожены целые улицы, а в течение определенного времени после освобождения Гостомеля на них можно было увидеть подбитую вражескую военную технику.

Последствия вражеских обстрелов на каждой улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные впервые рассказали детали боя за аэропорт в Гостомеле, который состоялся в первый же день полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину. Как отмечают военные, враг был откровенно не готов к тому, что ему дадут такой отпор в первые же часы войны.