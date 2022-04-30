В ССО рассказали, как отбили у врага аэропорт в Гостомеле. Видео

Украинские военные впервые рассказали детали боя за аэропорт в Гостомеле, который состоялся в первый же день полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину. Как отмечают военные, враг был откровенно не готов к тому, что ему дадут такой отпор в первые часы войны.

Об этом рассказал боец подразделения Сил специальных операций Украины. По его словам, несмотря на то, что украинские защитники готовились встретить ИЛ-76 с десатнтиками в Гостомеле, а не кучу вертолетов, они достойно встретили врага и сломали все его планы на войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам бойца, день 24 февраля начался с тревоги. Подразделение ССО собралось и сразу было отправлено на защиту аэропорта, где состоялось базирование и распределение ролей между людьми: "кто что делает, какие у кого позиции, кто занимает оборону ближе к взлетной полосе, а кто – дальше".

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"Была информация, которая должен прилететь ИЛ (вероятно, ИЛ-76. – Ред.), который высадит вражеский десант. Наша задача заключалась в том, чтобы не дать сесть самолету, или, если он сядет, принять контакт и по максимуму подавить маршрут противника, выиграв время для других подразделений", – рассказал боец.

Силы ССО вместе с Нацгвардией и другими спецподразделениями забазировались и провели доразведку объекта, готовясь встретить российских оккупантов. Защитники были готовы встретить врага с ПЗРК.

"Если бы самолет сел – была задача нанести максимальные потери противнику, чтобы он не мог перегруппироваться и подтянуть резервы", – отметил боец.

По его словам, отягчающих факторов защиты аэропорта не было. Однако вместо самолета с десантом "прилетело очень много вертолетов".

"Мы немного не были готовы, но все равно по максимуму выполнили наши задачи. Подбили с ПЗРК несколько их Ка-52, тем самым сдержав их и не дав высадиться десанту", – рассказал боец ССО.

Далее по украинским защитникам начали работать диверсионно-разведывательные группы противника со стрелковым вооружением.

"Быстро перегруппировавшись, мы приняли бой. Подавили их контактом, заставив отступать. А мы, в свою очередь, продолжили их прессинговать для того, чтобы не дать бежать к их силам", – отметил военный.

Впоследствии был подбит второй Ка-52 враг. После чего другие вертолеты противника начали кружиться над украинскими защитниками, пытаясь атаковать их, но это было бесполезно, поскольку точное местонахождение украинских сил им было неизвестно.

Нашими защитниками были сбиты два Ка-52 и один Ми8. Нацгвардия, опасаясь, что вслед за вертолетами прилетит самолет, с минометов разбила взлетную полосу, чтобы не допустить высадки врага.

Впоследствии силы ССО вместе с другими спецотрядами встретили огнем высадившийся прямо посреди поля десант, даже без прикрытия других вертолетов, поскольку враг кружил над аэропортом, "пытаясь найти там кого-то".

"После обороны объекта, уже выполнив свою задачу, мы дали сесть нескольким вертолетам, затянув время для того, чтобы подошли наши силы. Приняв бой и отразив эти первые волны, мы отошли чтобы перегруппироваться и пополнить боекомплект", – резюмировал боец.

Говоря о влиянии этого боя на дальнейший ход войны, боец ССО отметил, что врага это "очень сильно деморализовало".

"Они не были готовы к тому, что им будет даваться такой сильный отпор. Они планировали зайти, высадиться, занять позиции, окопаться и оттуда двигаться дальше", – отметил военный.

Он пояснил, что основная мотивация украинских военных: "ощущение патриотизма, любовь к своей стране, к тому, что нужно защищать ее, защищать свою семью, родных и других людей, которые были бессильны и не готовы к этому всему".

"А именно в бою – побить побольше русни", – сказал боец ССО.

Он посоветовал врагу и обычным россиянам "взяться за голову и понять, что вы не центр этого мира и не можете делать все, что вам угодно".

"Здесь вас ждали и показали, что не суйтесь туда, куда не надо", – подчеркнул военный.

По его словам, месяцы обороны показали, что победа будет "100% за нами, потому что мы более качественно подготовлены, мотивированы и знаем, для чего мы это делаем, в то время как наш противник не может дать ответа никакого и аргументов".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 апреля враг потерял в боях против украинских защитников уже 23 200 своих солдат. Украинская армия также уничтожила 2445 бронированных боевых машин, 1008 танков и 190 самолетов российских оккупантов.