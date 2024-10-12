Как рыцарский замок: каким был первый железнодорожный вокзал Киева более 130 лет назад. Фото

Центральный железнодорожный вокзал Киева – достаточно узнаваемое сооружение. Сочетание украинского барокко и конструктивизма первых советских десятилетий создают интересный архитектурный ансамбль. Однако немногие знают, что вокзал мог быть построен в классическом романском стиле. А в начале своего существования это был настоящий рыцарский замок.

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История главного железнодорожного вокзала страны берет начало в 1868–1870 годах. Именно тогда была построена Киевская станция для обслуживания железных дорог Киев-Балта и Киев-Курск. Почему фасад нынче выглядит именно таким образом, как не сбылись мечты построить "рыцарский замок" в центре города, рассказало издание Kyiv Past-Future.

Первая железная дорога

Первое здание железнодорожного вокзала в Киеве было двухэтажным, выложенным желтым кирпичом в древнеанглийском готическом стиле по проекту архитектора Ивана Вишневского.

Вокзал был открыт в начале февраля 1870 года. Тогда через Киев курсировали 7 поездов с вагонами трех классов. Скорость не превышала 20 км/ч, а станция принимала всего около 50 тысяч человек в год.

Пожар и временное сооружение вокзала

Готический вокзал долго не простоял. Уже 23 августа (11 – по старому стилю) 1877 года в здании произошел сильный пожар. Причины историкам неизвестны. К эксплуатации вокзал стал непригодным, поэтому было принято решение о полной реконструкции с расширением.

Вплоть до 1907 года Киев оставался без вокзала, да и в 1907-м о восстановлении сооружения речь не шла. Просто выделили деньги на временные деревянные надстройки.

Еще через год, в 1908-м, наконец-то начали снос старого здания. Станцию переместили в деревянный дом, напоминавший барак.

Новое здание вокзала Киева

После того как власти решили провести первый архитектурный конкурс, победил Владимир Щуко. Архитектор предложио смелое и даже нетипичное для Киева здание с элементами романской архитектуры. Для проекта Щуко в 1914 году был заложен фундамент, а поскольку строительство дальше не пошло, под эти исходные данные пришлось подстраиваться и авторам последующих проектов.

Первая мировая война стала причиной приостановки строительства. Да и откровенно германский стиль стал политически неуместным. Власти требовали срочно переработать проект – теперь уже в стиле барокко. Пресса назвала этот стиль "краковским". Но в 1917 году строительство снова надолго прекращается, так что проект Щуко так и не был реализован.

Уже в советские времена, в 1927 году, новый проект вокзала разрабатывали на закрытой конкурсной основе. Победила работа профессора Киевского художественного института Александра Вербицкого. Торжественные закладки вокзала прошли 7 ноября 1927 года.

Планировали, что вокзал откроют осенью 1931-го, но в сроки не укладывались. Поскольку в СССР любили приурочивать открытие к какой-то дате, вокзал был сдан к 14-летию со дня организации красной армии, 23 февраля 1932 года. К тому времени Киевский вокзал был рассчитан на 72 поезда в сутки.

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