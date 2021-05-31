Как необычно провести время в обычных локациях Киева: топ самых интересных мест от Кролика Петрика

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кияни
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Как необычно провести время в обычных локациях Киева: топ самых интересных мест от Кролика Петрика

Кролик Петрик – анимационный герой, который появится на всех больших экранах в семейном приключении "Кролик Петрик: Побег в город", показал яркие локации Киева, где можно необычно провести время.

Персонаж прогулялся по известным местам Киева и на собственном примере показал, что можно посмотреть в столице.

Пейзажная аллея

Одна из самых инстаграмных локаций города, появившаяся в Киеве в 2009 году. Благодаря разноцветной мозаике, которая украшает каждую архитектурную скульптуру, ты как-будто погружаешься в фантастический мир от создателей "Алисы в Стране Чудес".

Конечно больше всего поражает скульптура кота-сороконожки, протянувшаяся вдоль несколькометровой стены. А еще сюда можно прийти с друзьями или второй половинкой, чтобы встретить рассвет или закат, поскольку панорамный вид на Киев здесь просто поражает.

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Кролик Петрик на Пейзажной Аллее

Майдан Независимости

Самая туристическая локация поразила Кролика Петрика в самое сердце. А все потому, что кроме певчих фонтанов, он встретил там талантливых поющих украинцев, которые радостно подпевали ему под открытым небом.

Петрик также подарил жителям Киева сладкие сюрпризы, а еще множество улыбок и море отличного настроения.

Петрик прогулялся по Майдану Независимости
Он дарил прохожим сладкие сюрпризы
Он дарил прохожим сладкие сюрпризы

Крещатик

Настоящий must-see и визитная карточка столицы, без которой невозможно представить ни один фотоотчет после прогулки по Киеву.

Здесь можно снять видео с друзьями, купить много шариков и раздать их прохожим или просто познакомиться с яркими персонажами. В конце концов, если коллекционировать впечатления – надо идти сразу сюда. И Петрику здесь, похоже, понравилось.

Кролик Петрик на Крещатике

Gulliver

Недавно ТРЦ Gulliver открыл собственную смотровую площадку на самом высоком, 34-м, этаже здания, и анимационный герой стал едва ли не первым гостем этого места. Теперь каждый желающий может оценить невероятные виды города с высоты птичьего полета от Киева-Печерской лавры до собора Софии Киевской, от просторных берегов Днепра до стадиона НСК "Олимпийский". Более того, здесь можно послушать интересную экскурсию о самых выдающихся людях и местах Киева.

Кролик Петрик поставил лайк смотровой площадке и другим туристическим локациям Киева.

Смотровая площадка в Gulliver
Смотровая площадка в Gulliver
Смотровая площадка в Gulliver
УкраинаКиев