К 35-летию Независимости: в Киеве открылась выставка работ победителей фестиваля "Малюй.ua"

К 35-летию Независимости Украины в центре Киева, в Крещатом парке, открылась выставка работ победителей XXI Международного художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA, где представлены 175 работ художников разных поколений – от 6 до 76 лет – из восьми стран: Украины, США, Канады, Нидерландов, Израиля, Турции, Чехии и Черногории.

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Проект является 18-м этапом арт-марафона "Поколение войны". Работы расположены в порядке возрастания – от детей до пожилых людей, что усиливает впечатление от экспозиции. Выставка начинается ближе к лестнице, по которой можно спуститься к Арке Свободы украинского народа, с описания проекта на украинском языке и работами детей, продолжается вдоль всей Главной аллеи парка, переходя к работам подростков и молодежи, затем работ взрослых художников и заканчивается ближе к культовому Мосту влюбленных работами пожилых художников и описанием выставки на английском языке.

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Крещатый парк, созданный в середине XVIII века, является одним из самых любимых мест прогулок киевлян и гостей столицы. Выставка расположена недалеко от Киевского академического театра кукол, который еще в начале прошлого века был известен как "Замок на горе", а также Музея воды, расположенного в зданиях первого киевского централизованного водопровода, построенных в XIX веке.

Экспозиция, которая фактически является музеем под открытым небом, продлится до 25 ноября и будет доступна круглосуточно (кроме комендантского часа). Рядом с каждой работой размещено портретное фото художника, QR-код с переходом на аккаунт художника и информация на украинском и английском языках. Такой формат экспозиции дает возможность миллионам жителей Киева и гостей столицы подробно ознакомиться с искусством, представленным победителями XXI Международного художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA.

Артмарафон "Поколение войны" является частью масштабного Международного художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA.WAR – единственной культурной инициативы в Украине, которая непрерывно продолжается с первой недели полномасштабного вторжения. За время полномасштабной войны было проведено более 70 мероприятий культурной дипломатии в 20 странах мира: Украине, США, Швейцарии, Ватикане, Черногории, Албании, Азербайджане, Южной Корее, Японии, Малайзии, Китае, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Польше, Пакистане, Греции, Аргентине, Парагвае, Испании.

Проект организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM и компанией STUDIORAR при поддержке Министерства культуры Украины, Министерства иностранных дел Украины и Киевской городской администрации.

Информационные партнеры: Oboz.UA, TrueUA, "Импровизатор", Life.Kyiv.UA.