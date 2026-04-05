Изучал историю Турции: погиб выпускник КНУ, награжденный знаком отличия президента. Фото

Артем Корчевой, выпускник бакалавриата по "Востоковедению" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, погиб во время обороны Часового Яра Бахмутского района в мае 2025 года. Мужчина награжден знаками отличия Президента Украины и медалью "Защитник Отечества".

Героя похоронили в родном городе Васильков. Об этом сообщает кафедра новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ им. Т. Шевченко в Facebook.

Артем Григорьевич Корчевой родился 17 декабря 1983 года в городе Васильков, Киевской области. После окончания школы №7 получил экономическое образование, а с 2015 года стал на защиту Украины на Донбассе, получив награды за службу.

В 2018 году Корчевой поступил на бакалавриат факультета истории КНУ им. Т. Шевченко по специальности "Востоковедение" профилю "историческая тюркология". Он изучал турецкий язык, историю и культуру Турции, а его научные интересы сосредотачивались на истории турецкого конституционализма под руководством доцента Олега Купчика.

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Артем добровольно вернулся на фронт, воевал в Донецкой области. 19 мая 2025 года он пропал без вести во время обороны Часового Яра, а смерть военнослужащего Национальной гвардии Украины подтвердилась лишь недавно.

Артем Корчевой остался в памяти коллег и преподавателей как скромный, вежливый и тактичный человек. Светлая память Герою Украины.

