Из-за сильного ливня в столице залило дороги, 'Киевавтодор' устраняет подтопление, – Кличко

Из-за сильного ливня в столице подтопило участки дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Вересневой и в районе станции метро "Левобережная".

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграмм-канале.

"Дорожные службы "Киевавтодора" работают на местах подтоплений", – отметил глава столицы.

Происшествий в настоящее время не произошло. Спасательная служба КАРС – в режиме ожидания для возможной помощи, отметил Кличко.

Он добавил, что сейчас ливень в Киеве утихает.

"Меры по ликвидации подтоплений, возникших на участках дорог и тротуаров в нескольких районах столицы, продолжаются. Вода сходит. Гидротехнические службы работают и дежурят во всех районах столицы", – отметил мэр столицы.