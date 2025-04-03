Из КГГА уволили фигурантов расследования о земельной коррупции в столице

В Киевской городской государственной администрации состоялся ряд увольнений на фоне резонансного расследования коррупции в земельной сфере столицы.

Видео дня

О решении рассказал мэр Виталий Кличко.

Он сообщил, что со своих должностей в КГГА были уволены заместитель председателя КГГА Петр Оленич, заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, а также заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Кроме того, был уволен и депутат Киевсовета Михаил Терентьев, который был председателем земельной комиссии и директором КП "Инженерный центр".

"Также фракция партии УДАР начала процедуру отзыва его из депутатов Киевсовета (поскольку он подозреваемый в уголовном производстве)", – сообщил Кличко.

Также уволены директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский, директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

Аналогичная судьба, по словам Кличко, ожидает и директора коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест" Виктора Погребного, который сейчас находится на больничном.

"Как только получится – будет уволен", – подчеркнул мэр.

Другие чиновники, также фигурировавшие в журналистском расследовании, пока не уволены, поскольку "у них не определен процессуальный статус в уголовном производстве, а у Владимира Бондаренко – статус свидетеля".

"И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедурами. Пока он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседание буду я – как городской голова", – сказал Кличко.